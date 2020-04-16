السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تواصل أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والميادين



مكة المكرمة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

تواصل أمانة العاصمة المقدسة من خلال فرقها الميدانية المنتشرة المدعومة بالقوى العاملة بلغت أكثر من 275 عاملا في الرقابة والإصحاح البيئي، إلى جانب 11000 عاملٍ في أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك في إطار خططها الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

ورصدت واس الفرق الميدانية العاملة على مدار الساعة على تطهير وتعقيم الشوارع والأحياء والميادين مزودة بعدد من الآليات الحديثة للنظافة والتعقيم بلغ عددها 912 معدة وأكثر من 95 جهازاً محمولا على سيارات الغسيل، إضافة إلى 145 جهازاً محمل على الكتف، حيث كثفت الفرق الميدانية أعمالها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتحقيق السلامة الصحية.

// انتهى //

13:34ت م

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مكة المكرمة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واستواصل أمانة العاصمة المقدسة من خلال فرقها الميدانية المنتشرة المدعومة بالقوى العاملة بلغت أكثر من 275 عاملا في الرقابة والإصحاح البيئي، إلى جانب 11000 عاملٍ في أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك في إطار خططها الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى تحقيق اعلى مستويات الإصحاح البيئي في جميع أرجاء العاصمة المقدسة.ورصدت واس الفرق الميدانية العاملة على مدار الساعة على تطهير وتعقيم الشوارع والأحياء والميادين مزودة بعدد من الآليات الحديثة للنظافة والتعقيم بلغ عددها 912 معدة وأكثر من 95 جهازاً محمولا على سيارات الغسيل، إضافة إلى 145 جهازاً محمل على الكتف، حيث كثفت الفرق الميدانية أعمالها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتحقيق السلامة الصحية.// انتهى //13:34ت م0052

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