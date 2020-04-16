السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

سجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 380 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 5516 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 496 حالة وفاة ، فيما تماثلت 548 حالة للشفاء .

// انتهى //

13:33ت م

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جاكرتا 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسسجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 380 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، و 27 حالة وفاة .وأوضح المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 5516 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 496 حالة وفاة ، فيما تماثلت 548 حالة للشفاء .// انتهى //13:33ت م0050

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