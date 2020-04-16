السعودية اليوم / جمعية السلام للإغاثة والطوارئ في الرياض تفعل حملتها "نوصلها لك" لتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية



الرياض 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

فعلت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملتها "نوصلها لك" في العاصمة الرياض، التي تعنى بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين منها في منازلهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس

وأوضح المشرف على فريق المتطوعين محمد العليط أن الحملة انطلقت قبل أسبوعين في منطقة عسير وتوسعت لتكون في الرياض والمحافظات التابعة لها وستواصل - بإذن الله - نشاطها في مدينة جدة.

وبين أن مهام الفريق التطوعي تبدأ باستلام الأدوية يوميا من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ومستشفى اليمامة وحظفها بطريقة طبية لكي لا تتأثر بالحرارة عن طريق صناديق حافظة للبرودة، مع التأكيد على الفريق بضرورة الإلتزام التام بالاشتراطات والإرشادات الصحية والوقائية، ومن ثم يتم التواصل مع المستفيد وأخذ العنوان الدقيق والتأكد من الوصفة العلاجية، وبعدها يقسم الفريق حسب الأحياء والمحافظات بحيث يتم توصيل ما لا يقل عن 300 وصفة طبية في اليوم الواحد.

// انتهى //

13:29ت م

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الرياض 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسفعلت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملتها "نوصلها لك" في العاصمة الرياض، التي تعنى بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين منها في منازلهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، بإشراف فني وشراكة مجتمعية مع المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة الرياض، وبمشاركة أكثر من 50 متطوعاً.وأوضح المشرف على فريق المتطوعين محمد العليط أن الحملة انطلقت قبل أسبوعين في منطقة عسير وتوسعت لتكون في الرياض والمحافظات التابعة لها وستواصل - بإذن الله - نشاطها في مدينة جدة.وبين أن مهام الفريق التطوعي تبدأ باستلام الأدوية يوميا من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ومستشفى اليمامة وحظفها بطريقة طبية لكي لا تتأثر بالحرارة عن طريق صناديق حافظة للبرودة، مع التأكيد على الفريق بضرورة الإلتزام التام بالاشتراطات والإرشادات الصحية والوقائية، ومن ثم يتم التواصل مع المستفيد وأخذ العنوان الدقيق والتأكد من الوصفة العلاجية، وبعدها يقسم الفريق حسب الأحياء والمحافظات بحيث يتم توصيل ما لا يقل عن 300 وصفة طبية في اليوم الواحد.// انتهى //13:29ت م0049

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