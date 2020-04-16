السعودية اليوم / جمعية "رفقاء" بنجران تسلّم المستفيدين وحدات سكنية ضمن برنامج "سكني"



نجران 23 شعبان 1441هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واس

سلّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "رفقاء" بنجران، 7 وحدات سكنية لـ 7 أسر من مستفيدي الجمعية، بالشراكة مع وزارة الإسكان عبر برنامج الإسكان التنموي "سكني"، الذي يعد إحدى مبادرات برنامج الإسكان لمستفيدي الضمان والجمعيات الخيرية الذي يهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد احتياجاً في المجتمع للمساكن.

وثمَّن المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز مسفر القحطاني، دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن من خلال ما تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين بشكل عام، ولمستفيدي الجمعيات الخيرية بشكل خاص، عبر برنامج الإسكان التنموي لتأمين السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

وأكد أن الجمعية تحرص ضمن خططها الإستراتيجية السعي لتوفير المسكن المناسب للأسر، وعلى تنويع خدماتها سعياً للتميز والريادة في جميع مجالات العمل الخيري، ودعم مستفيديها بكل الوسائل للوصول إلى مجتمع متراحم ومتكاتف.

//انتهى//

13:18ت م

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