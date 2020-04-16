السعودية اليوم / المغرب تسجل اليوم 227 اصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 23 شعبان 1441 ه موافق 16 ابريل 2020 م واس

سجلت المغرب اليوم 227 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى حد اليوم لـ 247 شخصا، وتم أيضا استبعاد 9182 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

13:15ت م

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الرباط 23 شعبان 1441 ه موافق 16 ابريل 2020 م واسسجلت المغرب اليوم 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2251، فيما بلغ عدد الوفيات 128 بعد تسجيل وفاة جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى حد اليوم لـ 247 شخصا، وتم أيضا استبعاد 9182 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.// انتهى //13:15ت م0046

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