السعودية اليوم / أمانة القصيم تحقق المركز الأول على مستوى المملكة بتحقيق الإيرادات البلدية



بريدة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

حققت أمانة منطقة القصيم المركز الأول كأعلى إيراد على مستوى مناطق المملكة، وذلك ضمن تقرير إيرادات القطاع البلدي للربع الأول للعام 2020.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الأمانة وبلديات المنطقة تعمل بشكل مستمر لتحقيق مستهدفات تنمية الإيرادات البلدية وفق الشكل المأمول بجهود حثيثة ومتواصلة، مؤكداً أن الأمانة حققت خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 تحقيق المستهدف بنسبة 107% بمعدل نمو بلغ 31% مقارنة بالفترة الماضية .

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12:58ت م

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