السعودية | التغطية الإعلامية للإعلام المعادي لحادثة الحويطي تؤكد تلقيه دعماً خارجياً

المناطق - يوسف المطيري

تؤكد تصريحات الإرهابي “عبدالرحيم الحويطي” الذي قضى على يد رجال الأمن في قرية الخريبة التابعة لمنطقة تبوك أنه كان منتميا للتنظيمات والجماعات السياسية التابعة لمثلث الشر في المنطقة ويحمل فكرها السياسي.

كما أن المواجهة المسلحة التي استخدم الحويطي فيها أكياس الرمل كحاجز يحمي به نفسه كما يحدث في حروب الجبهات، والزجاجات الحارقة “المولوتوف” التي ألقاها على رجال الأمن أو التي تم العثور عليها بمنزله بجانب عدد من الأسلحة الفردية والذخيرة أنه قد تلقى دعماً وتدريباً من أطراف خارجية لا تخرج عن أضلاع مثلث الشر في المنطقة .

وتؤكد التغطية الإعلامية الكبيرة التي شاركت فيها كبريات محطات التلفزة والصحف والمواقع الإخبارية التابعة لدول الشر “إيران، تركيا وقطر” وبأدق التفاصيل للحادثة إلى وجود سيناريو مرتب له منذ فترة ليست بالقصيرة، بهدف استغلال الحادثة للكيد بالمملكة.

ويشير وصف إعلام مثلث الشر للإرهابي الحويطي بـ”الشهيد” و محاولة إظهاره بطلاً ونشر قصته بشكل واسع أن “إيران، تركيا وقطر” هي الدول الداعمة مادياً ومعنوياً للحويطي، فليس من السهل على الحويطي الحصول على مخزون السلاح الهائل الذي واجه به رجال دون أن يكون وراءه دعم خارجي.

ويؤكد تسييس الحادثة وإشهارها وإخراجها بهذا الشكل أنها لم تكن ترتبط بقانون “نزع الملكية لأجل الصالح العام” المطبق في كل دول العالم، وفي المملكة الذي يعد نزع الملكية فرصة للاستفادة من المبلغ الهائل الذي اعتادت المملكة تقديمه لمواطنيها عند نزع ملكياتهم للصالح العام.

المؤسف أن دول مثلث الشر تركت شعوبها تواجه فيروس كورونا لوحدها بينما انشغلت هي في مناكفة المملكة صاحبة الثقل في العالمين العربي والإسلامي، وهي المكانة التي لا ترحب بها أنظمة دول الشر الثلاث.