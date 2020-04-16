أمطار ورياح على نجران حتى السادسة

2020-04-16

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران.

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وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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