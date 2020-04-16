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أمطار ورياح على نجران حتى السادسة
الحالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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