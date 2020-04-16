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لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في الشورى تجتمع عن بعد
ناقشت موضوعات منها التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز
متابعات الخليج 365 - واس
عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى أمس، اجتماعًا عن بعد برئاسة رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات التي ضمن اختصاص اللجنة، ومنها تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440 / 1441هـ، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك تمهيداً لرفعها على جدول أعمال المجلس.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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