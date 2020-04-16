2020-04-16

لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في الشورى تجتمع عن بعد

متابعات الخليج 365 - واس

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى أمس، اجتماعًا عن بعد برئاسة رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

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واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات التي ضمن اختصاص اللجنة، ومنها تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440 / 1441هـ، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك تمهيداً لرفعها على جدول أعمال المجلس.

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