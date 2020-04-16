وزير المالية : الإصلاحات الأخيرة أمنت ما يكفي للتعامل مع أسعار النفط 

2020-04-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن الخطوات الإصلاحية الرائدة التي تمت في البلاد خلال الآونة الأخيرة، أمَّنت ما يكفي للتعامل مع انخفاض أسعار النفط الناجم عن انخفاض الطلب بشكل كبير بسبب تفشي أزمة وباء كورونا (كوفيد-19) عالميًا.

وأضاف الجدعان لوكالة سبوتنيك الروسية: المملكة تتعامل مع جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى انخفاض كبير في عائدات النفط بسبب تأثير الفيروس على الطلب، لكن في السنوات الأخيرة تم إجراء خطوات إصلاحية كبيرة ورائدة في البلاد، وبالتالي أمنت ما يكفي للتعامل مع انخفاض الأسعار.

وتابع الجدعان: عائدات النفط هذا العام ستنخفض بشكل كبير، لكننا نركز على الدخل من قطاعات الاقتصاد الأخرى، وهدفنا هو تنويع الاقتصاد.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة ليست سعيدة بالمستوى الحالي لأسعار النفط لكنها تسعى إلى موازنة واستقرار سوق الطاقة.

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وأضاف: من الواضح أننا لسنا سعداء بأسعار النفط وكذلك منتجي النفط الآخرين، لكننا نسعى جميعًا لموازنة سوق الطاقة واستقراره كما فعلنا ونفعل منذ عقود.

ويُذكر أن دول أوبك+، كانت قد اتفقت، الأحد الماضي، على خفض إنتاج النفط على ثلاث مراحل، بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو – يونيو، و 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام، و 5.8 مليون أخرى حتى نهاية أبريل 2022.

وكان قد صرح الجدعان، أمس الأربعاء، بأن مجموعة دول العشرين G20، برئاسة المملكة، خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى العمل على توفير مساعدات مالية للدول النامية.

وتابع: نسعى إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلًا، حيث إن وباء كورونا قد ألقى بثقله على شعوبنا واقتصاداتنا.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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