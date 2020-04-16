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الإيسيسكو تطلق جائزة للأفلام القصيرة لتشجيع الشباب على الإبداع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرباط _ مكة

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إطلاق "جائزة الإيسيسكو للأفلام القصيرة"، ضمن مبادرتها "الثقافة عن بُعد"، داخل "بيت الإيسيسكو الرقمي"، يتم منحها لثلاثة فائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 8 آلاف دولار أمريكي، والثاني 6 آلاف، و4 آلاف دولار للفائز بالمركز الثالث. وأكدت الإيسيسكو أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الشباب وتشجيعهم على الإبداع الفني واكتشاف مواهبهم في إنتاج الأفلام التخييلية والتوثيقية القصيرة، ونشر ثقافة السلام، وتشجيع الإنتاج السينمائي، وتكوين مكتبة الإيسيسكو الرقمية للأفلام القصيرة، وإلى استشراف ما يمكن تسميته "اقتصاد الحياة" ولأنماط العمل والإبداع والإنتاج ومهن المستقبل. ويجب أن تتناول الأفلام المشاركة في المسابقة أحد المجالات التالية: الدراما - التوثيق - التراث والفلكلور الشعبي - القيم الإنسانية - الصحة والبيئة - أفلام الأطفال - الحياة اليومية في زمن كورونا (كوفيد 19) - الكوميديا، ويمكن أن يكون الفيلم بأصوات طبيعية وموسيقية دون كلام (مثل أفلام الطبيعية والحيوانات...). وتشمل شروط الترشح للجائزة: 1- ألا تتعدى مدة العرض 4 دقائق. 2- ألا يكون قد سبق الاشتراك بالفيلم في مسابقة أخرى. 3- عدم المساس بالقيم الإنسانية والدينية والوطنية. 4- تضمين الفيلم ترجمة بإحدى لغات المنظمة الثلاث (العربية - الإنجليزية - الفرنسية). 5- إرسال الترشيحات إلى البريد الإلكتروني: [email protected] وأشارت الإيسيسكو إلى أن اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وجهات الاختصاص في الدول الأعضاء ستتولى المشاركة في الإعلان عن الجائزة، فيما ستشكل الإيسيسكو لجنة تحكيم متخصصة لاختيار الأفلام القصيرة الفائزة، وسيتم تسليم الجوائز للفائزين في حفل تكريمي خاص بمقر الإيسيسكو بالرباط، المملكة المغربية. يُذكر أن الإيسيسكو كانت قد رصدت، ضمن مبادرة "الثقافة عن بُعد"، ثلاث جوائز للطلاب في كل فرع من مجالات الإبداع الثلاثة: كتابة القصة القصيرة - رسم لوحة فنية - التأليف الموسيقي أو الإبداع الفني، تبلغ قيمة الجائزة الأولى 6 آلاف دولار، والثانية 4 آلاف دولار، والثالثة 2000 دولار، بالإضافة إلى شهادات تقديرية.