محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجاردة، صباح اليوم الخميس، فعاليات حملة المديرية العامة للدفاع المدني "سلامتك بمنزلك غايتنا"، والتي تم فيها توزيع النشرات التعريفية والتوعوية عن السلامة المنزلية في المراكز التجارية بالمحافظة، التي يتردد عليها الكثير من المواطنين والمقيمين. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين جميع شرائح المجتمع. Advertisements الدفاع المدني محافظة المجاردة الدفاع المدني محافظة المجاردة 16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 12:50 PM لرفع الوعي.. "مدني المجاردة" ينفّذ حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا" لرفع الوعي.. "مدني المجاردة" ينفّذ حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا" نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجاردة، صباح اليوم الخميس، فعاليات حملة المديرية العامة للدفاع المدني "سلامتك بمنزلك غايتنا"، والتي تم فيها توزيع النشرات التعريفية والتوعوية عن السلامة المنزلية في المراكز التجارية بالمحافظة، التي يتردد عليها الكثير من المواطنين والمقيمين. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين جميع شرائح المجتمع. الكلمات المفتاحية ، لرفع الوعي.. "مدني المجاردة" ينفّذ حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا" ،

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