، الكويت.. 119 إصابة جديدة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1524 مصابباً

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، رصد إصابة 119 بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الحالات في البلاد 1524 منذ اكتشاف أول حالة في البلاد بتاريخ 24 فبراير الماضي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند في المؤتمر الصحافي الـ40 للوزارة، أن الإصابات الجديدة شملت 4 حالات مرتبطة بالسفر، منها حالتان لكويتيين مرتبطين بالسفر إلى بريطانيا وحالتان لكويتيين مرتبطين بالسفر إلى الولايات المتحدة، والحالات الأربع قادمة ضمن رحلات الجوي الأخيرة، وكانت تخضع للحجر الصحي المؤسسي.

وعن الحالات المخالطة، قال "السند" إن عددها بلغ 102 تضم 4 كويتيين و68 لمقيمين هنود و12 لمقيمين بغلاديشيين و6 مصريين و5 فلبينيين و3 أردنيين و2 باكستانيين و1 نيبالي و1 سيرلانكي.

وذكر أن حالات التقصي الوبائي الجديدة بلغت 13 تشمل 1 حالة لمواطن كويتي و7 لمقيمين هنود و5 مصريين. أما عمّن يتلقون الرعاية الطبية، فأفاد "السند" بأن عددهم بلغ 1296حالة.

وأضاف وفق "كونا": 32 حالة في العناية المركزة منها 16 حالة مستقرة و16 حالة حرجة. وحول مجموع من أنهوا فترة الحجر الصحي المؤسسي، لفت "السند" إلى أنهم 2360 حالة، منهم 75 غادر خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوماً في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتباراً من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

ولفت "السند" إلى أن مجموع الحالات التي أُعلن شفاؤها بلغ 225 حالة، وذلك بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح شفاء 19 حالة من المصابين، موضحاً أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من "كورونا"، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.الكويت فيروس كورونا الجديد