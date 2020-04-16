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لَقِيَ مواطن أردني مصرعه برصاص أحد أفراد عائلته عن طريق الخطأ، أثناء مراسم الاحتفال بخروجه من السجن.
ووثّق مقطع فيديو صادم لحظة دخول القتيل إلى الشارع الذي تقيم به عائلته، وبعد خروجه من السيارة قام أحد أفراد أسرته بإطلاق أعيرة نارية.
ووفق ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم"، فبعد أن انتهى من إطلاق الرصاص خرجت رصاصة عن طريق الخطأ وأصابت الرجل الذي لم يتسنَّ له الفرح بخروجه من السجن، ولَقِيَ مصرعه. الأردن مواطن أردني مراسم الاحتفال بخروجه من السجن
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 12:07 PM
لَقِيَ مصرعه برصاص أحد أفراد عائلته في الشارع عن طريق الخطأ
لَقِيَ مواطن أردني مصرعه برصاص أحد أفراد عائلته عن طريق الخطأ، أثناء مراسم الاحتفال بخروجه من السجن.
ووثّق مقطع فيديو صادم لحظة دخول القتيل إلى الشارع الذي تقيم به عائلته، وبعد خروجه من السيارة قام أحد أفراد أسرته بإطلاق أعيرة نارية.
ووفق ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم"، فبعد أن انتهى من إطلاق الرصاص خرجت رصاصة عن طريق الخطأ وأصابت الرجل الذي لم يتسنَّ له الفرح بخروجه من السجن، ولَقِيَ مصرعه.
، فيديو صادم من الأردن.. أرادوا الاحتفال بخروجه من السجن فقتلوه ،
المصدر : الخليج 365
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