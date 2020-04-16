شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من 24 ساعة.. القبض على 3 جناة اختطفوا وافد والان نبدء بالتفاصيل

نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "السناب شات" قبل مرور 24 ساعة من انتشار الفيديو، عملية قبض شرطة الرياض على 3 جناة اختطفوا وافد إلى منطقة صحراوية خارج النطاق العمراني بالرياض واعتدوا عليه بالضرب والتلفظ بألفاظ نابية.

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