2020-04-16

رسالة مهمة من السفارة لدى الفلبين للمواطنين في سيبو

متابعات الخليج 365 - متابعة

دعت سفارة المملكة لدى الفلبين المواطنين في مدينة سيبو الراغبين في الحضور إلى العاصمة مانيلا التواصل معها لإجراء الترتيبات.

وقالت السفارة عبر حسابها بموقع تويتر صباح اليوم الخميس: تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في مدينة سيبو ولديهم الرغبة بالقدوم إلى العاصمة مانيلا سرعة التواصل معها لترتيب قدومهم مع الجهات المختصة الفلبينية.

وتابعت: للتواصل الرجاء الاتصال على الأرقام التالية: (006328856444 – 006328121520 – 00639178946464).

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من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنه قد تم حتى أمس الأربعاء تسجيل 5453 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، من بينهم 349 حالة وفاة و353 حالة تماثلت للشفاء.

وقال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الخميس، إن الفلبينيين يجب أن يخجلوا من أنفسهم لأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حالياً هو الأعلى بين دول جنوب شرق آسيا، في الوقت الذي يتحدى فيه مزيد من المواطنين أمر الإغلاق.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روك: “نحن الآن رقم واحد بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بسبب وجود الكثير من الفلبينيين العنيدين”، مضيفًا أن “هذا هو أمر محرج. فلتتوقفوا عن كونكم عنيدين وابقوا في منازلكم”.

وأشار روك إلى أنه في دول أخرى بجنوب شرق آسيا، مثل سنغافورة وماليزيا، حيث تم فرض قرارات إغلاق أيضاً يلتزم المواطنون فيها بالقيود المفروضة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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