2020-04-16

زوجة رئيس وزراء اليابان في محل الانتقاد.. زارت ضريحًا مع 50 شخصاً!

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصبحت زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في محل انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تقرير قال إنها زارت ضريحاً الشهر الماضي مع نحو 50 شخصاً، الأمر الذي يزيد السخط الشعبي تجاه آبي بسبب أسلوب إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد منتقدون أن نسبة تأييد رئيس الوزراء تأثرت بسبب ما يشاع عن استجابة متأخرة لجائحة كورونا، واتهامات بأنه بدا غير مكترث لحجم الأزمة في منشوراته على مواقع التواصل.

وأصبحت آكي زوجة آبي موضوعاً رائجاً على تويتر في اليابان، اليوم الخميس، حيث جرى إعادة نشر تغريدات تضم اسمها أكثر من 17 ألف مرة بحلول منتصف النهار، بعدما ذكرت مجلة أسبوعية أنها زارت ضريحاً جنوب غربي اليابان في 15 مارس، في خرق لقواعد العزل والتباعد الاجتماعي الخاصة بكورونا، بحسب سكاي نيوز.

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وكان ذلك بعد نحو أسبوعين من إصدار زوجها أمرا بإغلاق المدارس، ومطالبته منظمي الأنشطة والفعاليات بتقليصها أو إلغائها، لكن قبل إعلانه حالة الطوارئ.

والاثنين الماضي، كشف استطلاع للرأي نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن شعبية حكومة آبي تراجعت إلى 39 بالمئة بانخفاض 4 نقاط مئوية.

وقال 75% من المشاركين في الاستطلاع إن إعلان آبي الطوارئ في السابع من أبريل جاء متأخراً جداً.

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