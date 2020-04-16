نصائح لضمان عدم انتقال كورونا من الملابس وأغطية السرير للإنسان

2020-04-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

نشرت منظمة الصحة العالمية نصائح تتعلق بضمان عدم انتقال فيروس كورونا المستجد من الملابس وأغطية السرير إلى الإنسان، في ضوء المخاوف من تعدد طرق انتقال الفيروس للبشر.

وأوصت منظمة الصحة العالمية في تدوينة على حسابها بموقع “فيسبوك”، بعدم حمل الملابس أو أغطية الأسرة بالقرب من الجسم، أي عدم احتضانها بين اليدين قبل غسلها.

ونصحت المنظمة الدولية بضرورة غسل الملابس وأغطية الأسرة في الغسالة عند حرارة تتراوح بين 60 إلى 90 درجة مئوية باستخدام مسحوق غسيل أو صابون، مشددةً على ضرورة تنشيف الغسيل في الغسالة عند درجة حرارة عالية، أو نشره تحت أشعة الشمس المباشرة، لضمان خلوه من أي فيروسات.

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وكانت الصحة العالمية قد كشفت عن دراسات تشير إلى أن فيروس كورونا قد يبقى على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام، ومن بينها الملابس والأقمشة.

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