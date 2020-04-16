، مستشارة "ترامب": ليس "كوفيد 19" بل "التاسع عشر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ملقية باللوم على منظمة الصحة العالمية بسبب قلة شفافيتها

أعلنت مستشارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، قد يكون وباء آخر لهذا النوع من الفيروسات، ملقية اللوم بذلك على منظمة الصحة العالمية لقلة شفافيتها ومبررة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقف دعم المنظمة.

وصرحت كيليان كونواي لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن "علماء وأطباء يقولون إن الوباء قد يتفشى مجدداً في مراحل لاحقة، وقد يعود ليظهر على شكل أخف في الخريف".

وأضافت كونواي: "إنه كوفيد 19 وليس كوفيد 1. كنا نظن أن العاملين في منظمة الصحة المسؤولين عن الوقائع والأرقام كانوا على استعداد" لمكافحته، ملمحة إلى أن 19 هو عدد الأوبئة المشابهة، لا العام الذي ظهر فيه الفيروس، أي 2019.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" كانت تجيب عن سؤال حول معلومات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، مفادها أن دبلوماسيين أمريكيين أعربوا عن قلقهم منذ 2018 لتدابير سلامة صحية "غير ملائمة"، في مختبر بمدينة ووهان الصينية حيث تفشى الوباء نهاية العام الماضي.

وأضافت الصحيفة أن المختبر كان يجري أبحاثاً "محفوفة بالمخاطر" حول فيروس كورونا المستجد، الذي تنشره الخفافيش.

وبذلك بررت المستشارة المقربة من "ترامب" قرار الرئيس الأمريكي تعليق المساهمة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية، التي اتهمها ترامب بـ"سوء الإدارة والتستر" على معلومات حول تفشي الوباء.

وأضافت: "كان من الأجدر أن تكون منظمة الصحة صادقة وشفافة حول مصدر الفيروس في ووهان، وتفشيه بين البشر".

وتابعت أن منظمة الصحة "كذبت أو لم تعتمد الشفافية" في هذه القضايا، في حين "تضررت الولايات المتحدة بشكل كبير" من خلال الإصغاء إلى "خبراء الصحة في العالم".الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد