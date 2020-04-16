، ترامب يتحدث عن "الخميس العظيم" ويعلن تجاوز ذروة الإصابات بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: بعض الولايات يمكنها أن تُعيد فتح اقتصادها قبل موعد الأول من مايو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الخميس: إن "المعركة مستمرة لكن الدلائل تشير إلى أننا تجاوزنا على مستوى البلاد ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا".

ووفق "سبوتنك عربي" سجلت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة أرقامًا قياسية لليوم الثاني على التوالي؛ حيث ارتفع بما لا يقل عن 2371 أمس الأربعاء؛ ليصل إلى أكثر من 30 ألفًا و800 وفاة؛ وفقًا لإحصاءات "رويترز".

وقال ترامب أمس الأربعاء: "غدًا سيكون يومًا عظيمًا، سنتحدث مع حكام (الولايات)، وستكون لدينا معلومات عن بعض عمليات إعادة فتح" الاقتصاد في عدد من الولايات.

وتابع: "سنعيد فتح عدد من الولايات، بعض الولايات قبل غيرها. في الواقع بعض الولايات يمكنها أن تعيد فتح (اقتصادها) قبل موعد الأول من مايو".

كانت الولايات المتحدة قد سجلت أول حالة وفاة نتيجة للفيروس التاجي في 29 فبراير. واستغرق الأمر 38 يومًا للوصول إلى 10 آلاف حالة وفاة، وتسعة أيام أخرى فقط للانتقال من 10 آلاف حالة إلى 30 ألف وفاة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 635 ألف حالة في الولايات المتحدة، ومليوني حالة على مستوى العالم.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد