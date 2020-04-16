، مقاتلة روسية "سو 35" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قالت البحرية الأمريكية: إن مقاتلة روسية "سو 35"، نفّذت اعتراضًا غير آمن لطائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط.
وأضافت البحرية الأمريكية، على صفحتها على "تويتر"، أن الطائرة الروسية أجرت مناورة بسرعة فائقة على بُعد 25 قدمًا من الطائرة الأمريكية.
وأشار موقع "نافي تايمز" المتخصص، إلى أن الطائرة الأمريكية من طراز P8A، واستغرقت 42 دقيقة للخروج من مجال تواجد الطائرة الروسية.
وأفادت التقارير بأن الطائرة المقاتلة الروسية أجرت مناورة التفاف عالية السرعة أمام الطائرة الأمريكية؛ حيث اقتربت من مسافة 25 قدمًا من أنفها، فيما قال بيان صادر عن الأسطول الأمريكي السادس: "إن المناورة عرّضت طيّارينا وطاقمنا للخطر".
ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الحادث الذي أكد الجانب الأمريكي أنه وقع الأربعاء.البحرية الأمريكية مقاتلة روسية سو 35
مقاتلة روسية "سو 35" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-16
قالت البحرية الأمريكية: إن مقاتلة روسية "سو 35"، نفّذت اعتراضًا غير آمن لطائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط.
وأضافت البحرية الأمريكية، على صفحتها على "تويتر"، أن الطائرة الروسية أجرت مناورة بسرعة فائقة على بُعد 25 قدمًا من الطائرة الأمريكية.
وأشار موقع "نافي تايمز" المتخصص، إلى أن الطائرة الأمريكية من طراز P8A، واستغرقت 42 دقيقة للخروج من مجال تواجد الطائرة الروسية.
وأفادت التقارير بأن الطائرة المقاتلة الروسية أجرت مناورة التفاف عالية السرعة أمام الطائرة الأمريكية؛ حيث اقتربت من مسافة 25 قدمًا من أنفها، فيما قال بيان صادر عن الأسطول الأمريكي السادس: "إن المناورة عرّضت طيّارينا وطاقمنا للخطر".
ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الحادث الذي أكد الجانب الأمريكي أنه وقع الأربعاء.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
09:34 AM
الأسطول الأمريكي السادس: المناورة عرّضت طيّارينا وطاقمنا للخطر
قالت البحرية الأمريكية: إن مقاتلة روسية "سو 35"، نفّذت اعتراضًا غير آمن لطائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط.
وأضافت البحرية الأمريكية، على صفحتها على "تويتر"، أن الطائرة الروسية أجرت مناورة بسرعة فائقة على بُعد 25 قدمًا من الطائرة الأمريكية.
وأشار موقع "نافي تايمز" المتخصص، إلى أن الطائرة الأمريكية من طراز P8A، واستغرقت 42 دقيقة للخروج من مجال تواجد الطائرة الروسية.
وأفادت التقارير بأن الطائرة المقاتلة الروسية أجرت مناورة التفاف عالية السرعة أمام الطائرة الأمريكية؛ حيث اقتربت من مسافة 25 قدمًا من أنفها، فيما قال بيان صادر عن الأسطول الأمريكي السادس: "إن المناورة عرّضت طيّارينا وطاقمنا للخطر".
ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الحادث الذي أكد الجانب الأمريكي أنه وقع الأربعاء.
، مقاتلة روسية "سو 35" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلة روسية "سو 35" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.