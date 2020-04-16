شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" يكشف ملامح طقس اليوم على مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية هدوء التقلبات الجوية اليوم الخميس .
وقال" الزعاق " على حسابه الرسمي في "تويتر " : من المتوقع أن تهدأ التقلبات الجوية خلال هذا اليوم مع برودة محسوسة للوسطى وشتوية على الشمالية ولطيفة على الشرقية والغربية مع فرصة الأمطار المتفرقة على الجنوبية .
وشهدت أغلب مناطق المملكة منذ بداية الأسبوع هطول الأمطار الربيعية مع رياح مثيرة للأتربة في بعض المناطق .
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