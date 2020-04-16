شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" يكشف ملامح طقس اليوم على مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية هدوء التقلبات الجوية اليوم الخميس .

وقال" الزعاق " على حسابه الرسمي في "تويتر " : من المتوقع أن تهدأ التقلبات الجوية خلال هذا اليوم مع برودة محسوسة للوسطى وشتوية على الشمالية ولطيفة على الشرقية والغربية مع فرصة الأمطار المتفرقة على الجنوبية .

وشهدت أغلب مناطق المملكة منذ بداية الأسبوع هطول الأمطار الربيعية مع رياح مثيرة للأتربة في بعض المناطق .