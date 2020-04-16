شكرا لمتابعة خبر عن استمرار نشاط الرياح والأتربة المثارة على عدد من محافظات مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, تنبيها عن استمرارية للرياح والأتربة المثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل، الخرمة، والطائف، وتربة، والمويه، وجدة، ورنية، ويصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 4 من مساء اليوم .
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