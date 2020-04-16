بالفيديو.. طبيبات المملكة المبتعثين يخترن الطريق الصعب لمواجهة الوباء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اختارت طبيبات المملكة المبتعثين بألمانيا الطريق الصعب ودخول المعركة بقوه لمواجهة الوباء القاتل اختارت طبيبات المملكة المبتعثين بألمانيا الطريق الصعب ودخول المعركة بقوه لمواجهة الوباء القاتل وقالت الطبيبه المبتعثه روان بأنها وزميلاتها قررن ان يقومن بواجبهن في المبادرة الإنسانيه ليكونوا جزءا مشرفا من الطاقم الطبي بالمشافي الألمانية. وبذلك تسجل المملكة باطبائها وطبيباتها المبتعثين بادائهم المتميز صور ناصعه على صدر الإنسانيه.

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