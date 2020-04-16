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شكرا لمتابعة خبر عن ثلاث أشكال لإيذاء الطفل تعرض للمساءلة النظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة حقوق الإنسان اليوم الخميس عن أشكال إيذاء الطفل التي يجرمها النظام وتوجب المساءلة القانونية .
وأوضحت "حقوق الإنسان " أنها تشمل الإساءة الجسدية كتعرض الطفل لأي ضرر أو إيذاء جسدي ، والإساء النفسية كتعرضه لسوء المعاملة مما يسبب أضرار نفسية أو صحية ، أو إساءة جنسية كتعرضه لأي نوع من الإعتداء أو الأذى أو الإستغلال الجنسي .
وأكدت "حقوق الإنسان " أن أنظمة المملكة تحمي الطفل من كافة أشكال الإيذاء أو الإساءة أو الإستغلال .
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