شكرا لمتابعة خبر عن ثلاث أشكال لإيذاء الطفل تعرض للمساءلة النظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة حقوق الإنسان اليوم الخميس عن أشكال إيذاء الطفل التي يجرمها النظام وتوجب المساءلة القانونية .

وأوضحت "حقوق الإنسان " أنها تشمل الإساءة الجسدية كتعرض الطفل لأي ضرر أو إيذاء جسدي ، والإساء النفسية كتعرضه لسوء المعاملة مما يسبب أضرار نفسية أو صحية ، أو إساءة جنسية كتعرضه لأي نوع من الإعتداء أو الأذى أو الإستغلال الجنسي .

وأكدت "حقوق الإنسان " أن أنظمة المملكة تحمي الطفل من كافة أشكال الإيذاء أو الإساءة أو الإستغلال .