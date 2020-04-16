شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" تحسم الجدل حول "الدليل الإلكتروني" في إثبات الحجة أمام القضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة العدل أنه يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة لإثبات أحقية المدعي أو براءة المدعي عليه .

وأوضحت أن الدليل الإلكتروني يشمل " المحرر الإلكتروني ، والوسائط الإلكترونية ، ووسائل الإتصال ، والبريد الإلكتروني ، والسجلات الإلكترونية ، أو أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة .

كما أكدت "العدل " على مرونة الإثبات في العرف التجاري ، وأنه يجوز الإستناد إلى العرف أو العادة بين الأطراف حال ثبوت وجودها في الدعوى التي لم يرد فيها نص خاص .