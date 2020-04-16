شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تحذر الخروج من المنزل: حالات المصابين بـ "كورونا" تتضاعف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):جددت وزارة الصحة التنبيه على المواطنين والمقيمين بعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في رسالة توعوية إن حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تتضاعف، وإن لم تلزم بيتك ستعرض نفسك وأحبابك للخطر.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات وباء كوفيد-19 بالمملكة، أنها سجلت 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862.
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