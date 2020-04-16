"حساب المواطن" يعلن بدء استقبال طلبات الإعتراض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس ، بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ استحقاق الدفعة 29 ، لشهر إبريل الجاري . أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس ، بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ استحقاق الدفعة 29 ، لشهر إبريل الجاري . ومن المقرر دراسة الطلب وصرف المبالغ للمستحقين بأثر رجعي ، ويمكن للراغبين تقديم طلبات الإعتراض إلكترونياً على الرابط التالي : هنـــــــــا

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