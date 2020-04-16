شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض ثلاثة مسؤولين في الشرعية لحادث مروري مروع على طربق العبر بحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت عصر امس الأربعاء 15ابريل2020م سيارة تابعة لوزارة الصحة والسكان إلى حادث مروري مؤسف بطريق العبر بحضرموت أدى إلى إصابة ثلاثة من وكلاء الوزارة .

واكد مصدر مطلع ان الدكتور حسين أحمد الاعوش وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي والدكتور حافظ علوي السابقي وكيل وزارة الصحة لقطاع الصيدلة والتموين الطبي بوزارة الصحة والدكتور علي منصور سالم وكيل وزارة الصحة لقطاع المنشاءات الخاصة بوزارة الصحة تعرضوا لحادث مروري لحظة انقلاب سيارتهم في الخط الرابط بين العبر ومأرب حينما كانو في مهمة خاصة لتفقد مراكز العزل بحضرموت وشبوة ومارب .

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وبحسب المصدر فان اصابة الوكلاء الثلاثة تتراوح ما بين إصابات متوسطة من كسور في اليد والساق .

وعقب تلقي ادارة المركز الصحي بمديرية العبر تحرك مدير المركز د. خالد الضراسي والكادر الصحي المرافق له إلى مكان الحادث وتم العمل على نقل المصابين إلى المركز الصحي بمركز بالمديرية وتم اعطائهم الاسعافات الأولية حتى استقرت حالتهم الصحية ثم تم اسعافهم إلى مستشفى سيئون لتلقي العلاج .

في ذات السياق قدم وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي د/حسين أحمد الاعوش كلمة شكر لإدارة المركز الصحي بالعبر وجميع الكادر الصحي على قيامهم بسرعة تقديم الإسعافات الأولية رغم شحة الامكانيات المتاحة للمركز .