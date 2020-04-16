الصين تدعم السعودية لمكافحة فيروس كورونا

وصل فريق طبي من الخبراء الصينيين إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، لتقديم الدعم للمملكة في مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا .

ويتكون الفريق من 8 خبراء متخصصين في مجالات مختلفة، بما في ذلك فحص الفيروسات، والأمراض المعدية، وأمراض الجهاز التنفسي، والعناية المركزة، والطب الصيني التقليدي.

وبناء على خطة اتفق عليها الجانبان، سيقدم أعضاء الفريق خبراتهم ويقوموا بتدريبات للطاقم الطبي السعودي على الوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج، فيما يخص حالات فيروس كورونا.

كما سيوفرون الإمدادات الطبية اللازمة، واستشارات الطب الصيني التقليدي، وتدريبات على الوقاية من الأوبئة للمقيمين الصينيين في المملكة.

وفي الوقت نفسه، قدم الفريق الطبي الصيني للجانب السعودي إمدادات طبية تبرعت بها منطقة نينغشيا في الصين، وشملت الكمامات والملابس الطبية الواقية وأدوات فحص الفيروس ومقاييس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.

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من جهته، أكد السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، على التعاون الدولي بين المملكة والصين ونمو العلاقات منذ بدء انتشار الفيروس من أجل مكافحته.

وقال: "تثمن الصين ما قدمته السعودية من دعم ومساعدة بعد تفشي الفيروس في الصين في أوائل هذا العام، وتولي اهتماما كبيرا بمكافحة انتشار الفيروس في المملكة"

وأعرب عن إعجاب الصين بجهود الحكومة السعودية لمكافحة الفيروس والمحافظة على الصحة العامة، وفق شينخوا.

وأكد السفير على أن الجهود المشتركة ما بين الصين والسعودية والمجتمع الدولي ستؤدي إلى تخطي هذه الأزمة.

اعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 5862 مصابا و79 حالة وفاة.