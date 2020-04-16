خلال شهر.. «مسالخ سكاكا» تستقبل أكثر من ٣٦٠٠ رأس من الأنعام

كثفت أمانة منطقة الجوف، جهودها للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية كافة، خصوصًا قرب شهر رمضان المبارك في المسالخ، وما تؤكد عليه بالاعتناء بالنظافة الشخصية لطاقم العمل، وتطبيق لائحة الكشف والفحص البيطري تعزيزًا للصحة العامة، وضمانًا لسلامة المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبمتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، حرصت الأمانة على تطبيق الاحترازات كافة منذ وقت مبكر، حيث ألزمت العمالة بصالات الذبح في هذه المسالخ ، بارتداء الكمامات والقفازات، وتعقيم أياديهم قبل استلام الذبائح وتسليمها للعميل، وإجراء عمليات الكشف الطبي البيطري قبل وبعد الذبح.

وخلال شهر رجب ومنتصف شهر شعبان بلغت إجمالي عدد المذبوحات (٣٦٤٥)رأسًا و(٢٧) من المذبوحات تمّ إعدامها إعدامًا كليًا لعدم صلاحياتها وإعدام جزئي (٢٨٠٠) لوجود التهابات غير صالحة للاستخدام.

وبيّنت الامانة أنه تمّ تشديد الرقابة في الإجراءات على جميع الأنعام الواردة إلى المسالخ بعد حجزها، والتأكد من سلامتها قبل ذبحها داخل مسالخ الأمانة، وتحت اشتراطات وقائية دقيقة. مؤكدة أنها تسعى بصفة مستمرة إلى تطوير آليات وخطط عمل المسالخ، خاصة فيما يتعلق بالتسلم والتسليم للذبائح، وترقيمها، مع الأخذ في الاعتبار تقليل زمن الانتظار إلى أقل مدة ممكنة، والتشديد على تهيئة صالات انتظار لقاصدي المسالخ، إضافة إلى التأكد من المركبات، ومطابقتها لمواصفات صحة البيئة لنقل اللحوم، وإيصال الذبائح إلى مواقعها بحالة سليمة في مدة زمنية وجيزة.