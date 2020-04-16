بالفيديو.. «شرطة الرياض» تُطيح بمزوري تصاريح تنقل أثناء فترات منع التجول

ألقت شرطة الرياض، ممثلة في شعبة التحريات والبحث الجنائي، القبض على مجموعة من الأشخاص زوّروا تصاريح تنقل أثناء فترات منع التجول.

ووثق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لـ«الأمن العام» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتمَّ بثّه من خلال منصة «سناب الداخلية»، محادثة هاتفية بين أحد مزوّري هذه التصاريح وأحد أفراد الأمن تمكن خلالها رجال الأمن من الإطاحة بالمزورين.

وكان مزوّرو تصاريح التنقل أثناء فترات منع التجول، يبيعون التصريح المزور بـ3 آلاف ريال.