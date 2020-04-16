للأمهات.. كيف تحصلين على سجل الأسرة عبر أبشر؟

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية شروط وخطوات إصدار سجل الأسرة الخاص بالأمهات عبر حساب المستفيدة في منصة أبشر، بعد تعليق العمل في المكاتب ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19).
ومن ضمن شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات أن تكون إمًّا متزوجة أو مطلقة أو أرملة، ويجب أن يكون لدى مقدمة الطلب فرد أسرة واحد على الأقل وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني «واصل»، وفقًا للحساب الرسمي لمنصة أبشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وفقًا للحساب الرسمي لمنصة أبشر فإنَّ طريقة الحصول على سجل الأسرة للأمهات من خلال:
1-تسجيل الدخول على حساب المستفيدة في منصة أبشر
2- اختيار أيقونة «خدماتي»
3- النقر على اختيار «خدمات»
4-ثم اختيار «الأحوال المدنية».
وأوضحت منصة أبشر أنه في حال تم إصدار سجل الأسرة مسبقًا، لن يتم إصدار سجل جديد إلا في الحالات الآتية:
1-تغيير في حالة مقدمة الطلب.
2-تغيير في عدد أفراد الأسرة
3-تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة
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