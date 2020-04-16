حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دفعة أبريل

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ29 (أبريل 2020م).

وأوضح حساب المواطن –عبر تويتر- أن تقديم الاعتراض يتم من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي:

وكان المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن ،سلطان القحطاني، أعلن يوم 9 أبريل، أنه تم إيداع 2.3 مليار ريال للمستحقين في الدفعة الـ29 (أبريل 2020).

وأوضح القحطاني -عبر تويتر- أن هذه الدفعة، استفاد منها 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 11 مليون ريال، مشيرًا إلى أن 52% من المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.

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وأضاف القحطاني أن إجمال الدفعات بلغ 71 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الـ29 (شهر أبريل 2020)، موضحًا أن مبالغ الأثر الرجعي بلغت 463 مليون ريال.

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