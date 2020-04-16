السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية: الأمر الكريم... سيمكن القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة



عرعر 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

وأكد سموه أن الأمر الملكي الكريم يأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فايروس

ولفت إلى أن الأمر الملكي الكريم بالإضافة للأوامر الكريمة السابقة في ذات السياق سيسهم بشكل كبير وفاعل في تمكين منشآت القطاع الخاص من تجاوز تحديات الآثار السلبية للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، واستمراريتها في تقديم خدماتها ومنتجاتها والمحافظة على موظفيها وتسديد رواتبهم دون تأخير.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى ما تضمنه الأمر الكريم من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص بالإضافة للأوامر الملكية السابقة، التي اشتملت على دعم مالي بلغ 129 مليار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ شديد، جراء هذه الجائحة، تدل على اهتمام القيادة - رعاها الله - باستدامة نمو القطاع الخاص مهما كانت المتطلبات المالية.

وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يرفع الوباء عن البلاد والعباد وعن جميع البلدان.

// انتهى //

10:24ت م

0020



عرعر 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.وأكد سموه أن الأمر الملكي الكريم يأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص من تداعيات الوباء.ولفت إلى أن الأمر الملكي الكريم بالإضافة للأوامر الكريمة السابقة في ذات السياق سيسهم بشكل كبير وفاعل في تمكين منشآت القطاع الخاص من تجاوز تحديات الآثار السلبية للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، واستمراريتها في تقديم خدماتها ومنتجاتها والمحافظة على موظفيها وتسديد رواتبهم دون تأخير.وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى ما تضمنه الأمر الكريم من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص بالإضافة للأوامر الملكية السابقة، التي اشتملت على دعم مالي بلغ 129 مليار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ شديد، جراء هذه الجائحة، تدل على اهتمام القيادة - رعاها الله - باستدامة نمو القطاع الخاص مهما كانت المتطلبات المالية.وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يرفع الوباء عن البلاد والعباد وعن جميع البلدان.// انتهى //10:24ت م0020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية: الأمر الكريم... سيمكن القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.