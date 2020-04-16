السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري برفع 172083م3



سكاكا 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

رفعت أمانة منطقة الجوف أكثر من 172083م3 من مُخلفات البناء والمشاريع والأنقاض مجهولة المصدر والقضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، التي تأتي ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة قامت مؤخراً باستكمال برنامج معالجة التشوه البصري وإزالة الأنقاض والرمال خلال فترة منع التجول، لافتاً إلى استمرار جولات المراقبين على مواقع المباني التي يوجد فيها مخلفات.

ودعا الشرعان أصحاب المشاريع والمباني تحت الإنشاء أو الترميم التعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة بجمع ونقل مُخلفات البناء، والزامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالمبنى، مؤكداً أن الأمانة لا تألوا جهداً في متابعة ومراقبة ورصد المُخالفين للاشتراطات البلدية وذلك حفاظاً على المنظر العام.

وأضاف الشرعان أن الأهالي شركاء أساسيون في نجاح هذه البرامج والحملات المستمرة، من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات على مدار اليوم، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفة، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق مركز خدمة العملاء 940.

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