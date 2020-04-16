السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر4 درجات يضرب غرب تركيا



أنقرة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر4 درجات على مقياس ريختر، ولاية مانيسا غربي تركيا.

وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان بثته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم أن الزلزال وقع في تمام الساعة 0549 صباحا بالتوقيت المحلي (0249 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم يصدر أي بيان بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء ذلك.

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09:06ت م

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