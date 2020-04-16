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حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير ،الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية ، تبوك ، حائل).

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ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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