شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حالة الأمطار الرعدية على الشرقية وبعض مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير ،الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية ، تبوك ، حائل).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .