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كراني: تحرك سريع لحزام سحابي ممطر والغيث قادم
الحالة مصحوبة برياح هابطة بسرعة 60–90 كم/س
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس، حسن كراني، هطول أمطار على الخليج العربي، خلال الساعات المقبلة.
وقال كراني في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الخميس: “يا خليج الخير.. الغيث قادم”، مشيرًا إلى أن هناك تحركًا متسارعًا لحزام سحابي ممطر نحو وسط الخليج وجنوبه، يؤدي إلى هطول أمطار رعدية، تميل إلى الغزارة.
وقال كراني: إن الحالة الممطرة مصحوبة برياح هابطة بسرعة 60–90 كم/س، وتدهور للرؤية، وحبات من البرد، مع فرصة سيول خاصة بالإمارات.
كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والشرقية والجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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