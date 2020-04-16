هنا رابط تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

2020-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي، أنه يمكن تجديد رخصة القيادة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر دون اشتراط الكشف الطبي للنظر، وذلك تسهيلًا للمستفيدين خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكان المرور السعودي بدأ في تجديد رخص السير إلكترونيًا عبر منصة أبشر دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.

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وقالت منصة أبشر إنه بالإمكان الآن تجديد رخصة القيادة من دون اشتراط الفحص الطبي عبر حساب المستفيد في منصة أبشر على الرابط التالي: هنا.

وأضافت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق تسجيل الدخول عبر المنصة وكتابة “تجديد رخصة القيادة” في محرك البحث للانتقال السريع.

في سياق آخر، أكد المرور أن عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ 60 يومًا يفرض على المستفيد غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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