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شكرا لقرائتكم هنا رابط الاعتراض على مبلغ دعم الدفعة 29 من حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هنا رابط الاعتراض على مبلغ دعم الدفعة 29 من حساب متابعات الخليج 365
بعد تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن حساب متابعات الخليج 365 بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: هنا.
وبدأ برنامج حساب متابعات الخليج 365 بتطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.
وأوضح البرنامج أن إجمالي مخصصات الدعم المقدمة من البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الأخيرة بلغت أكثر من 68.8 مليار ريال، وبأنه يستفيد من البرنامج حاليًّا أكثر من 12.7 مليون مستفيد من إجمالي المسجلين والبالغ عددهم حوالي 15 مليون شخص.
وأشار البرنامج إلى أنه سيتم ضم وتسجيل جميع الحالات المسجلة وتم دراسة أهليتها حتى دفعة شهر مارس، فيما كان التسجيل متاحًا في البرنامج منذ انطلاقة في ديسمبر 2017 حتى مارس 2020م، مما أتاح المجال للمواطنين التسجيل والاستفادة من خدمات برنامج حساب متابعات الخليج 365.
في سياق آخر، قال حساب متابعات الخليج 365 إنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب متابعات الخليج 365، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي: هنا.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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