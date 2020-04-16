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2020-04-16 أمطار رعدية على 8 مناطق اليوم مصحوبة برياح سطحية نشطة متابعات الخليج 365 - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والشرقية والجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل. Advertisements وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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