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اعتمد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، إطلاق حملة "فطوركم علينا" تزامنًا مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، ضِمن مبادرة "خير المدينة".
ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحملة تهدف إلى توفير المواد الغذائية والتموينية للأسر داخل الأحياء السكنية، في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأكد أمير المدينة المنورة أن الحملة تأتي تماشيًا مع قيم العطاء في هذه البلاد، وتجسيدًا للتكافل والتآخي والتراحم في الشهر الكريم، ونسعى للحفاظ على القيم والعادات النبيلة التي من بينها تقديم السُّفَر الرمضانية في المسجد النبوي والمساجد الأخرى، واستمرارية هذه القيمة السامية من خلال هذه الحملة.
أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان حملة فطوركم علينا
ضِمن مبادرة "خير المدينة".. فيصل بن سلمان يعتمد حملة "فطوركم علينا"يوسف سفر الخليج 365 2020-04-16
اعتمد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، إطلاق حملة "فطوركم علينا" تزامنًا مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، ضِمن مبادرة "خير المدينة".
ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحملة تهدف إلى توفير المواد الغذائية والتموينية للأسر داخل الأحياء السكنية، في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأكد أمير المدينة المنورة أن الحملة تأتي تماشيًا مع قيم العطاء في هذه البلاد، وتجسيدًا للتكافل والتآخي والتراحم في الشهر الكريم، ونسعى للحفاظ على القيم والعادات النبيلة التي من بينها تقديم السُّفَر الرمضانية في المسجد النبوي والمساجد الأخرى، واستمرارية هذه القيمة السامية من خلال هذه الحملة.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
08:55 AM
لتوفير المواد الغذائية والتموينية للأسر المحتاجة داخل الأحياء السكنية
اعتمد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، إطلاق حملة "فطوركم علينا" تزامنًا مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، ضِمن مبادرة "خير المدينة".
ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحملة تهدف إلى توفير المواد الغذائية والتموينية للأسر داخل الأحياء السكنية، في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأكد أمير المدينة المنورة أن الحملة تأتي تماشيًا مع قيم العطاء في هذه البلاد، وتجسيدًا للتكافل والتآخي والتراحم في الشهر الكريم، ونسعى للحفاظ على القيم والعادات النبيلة التي من بينها تقديم السُّفَر الرمضانية في المسجد النبوي والمساجد الأخرى، واستمرارية هذه القيمة السامية من خلال هذه الحملة.
، ضِمن مبادرة "خير المدينة".. فيصل بن سلمان يعتمد حملة "فطوركم علينا" ،
المصدر : الخليج 365
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