محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج وصل إلى 71 مليار ريال أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29. وقال البرنامج عبر "تويتر": "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa. وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ29 لشهر أبريل، قد وصل إلى 71 مليار ريال سعودي.حساب المواطن "حساب المواطن" يعلن بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 29 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-16 أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29. وقال البرنامج عبر "تويتر": "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa. وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ29 لشهر أبريل، قد وصل إلى 71 مليار ريال سعودي. Advertisements 16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 08:47 AM إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج وصل إلى 71 مليار ريال إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج وصل إلى 71 مليار ريال أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29. وقال البرنامج عبر "تويتر": "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa. وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ29 لشهر أبريل، قد وصل إلى 71 مليار ريال سعودي. ، "حساب المواطن" يعلن بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 29 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "حساب المواطن" يعلن بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 29 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.