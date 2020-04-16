، الطقس اليوم: أمطار رعدية على 8 مناطق ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار رعدية
الطقس اليوم: أمطار رعدية على 8 مناطقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-16
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
08:25 AM
مصحوبة برياح سطحية نشطة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، الطقس اليوم: أمطار رعدية على 8 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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