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قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الخميس: إن السلطات سجلت 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو نفس عدد الإصابات في يوم الثلاثاء.
وأضافت أن 34 من تلك الإصابات المسجلة يوم الأربعاء هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 36 يوم الثلاثاء.
ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82341 حتى يوم الأربعاء.
وزاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 64 مقارنة مع 57 في يوم الثلاثاء.
ولا تضم الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة.
ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة يوم الأربعاء، بعدما سجلت حالة واحدة في يوم الثلاثاء.الصين فيروس كورونا الجديد
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 08:41 AM
إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 82341الصين: 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة.. ولا وفيات
قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الخميس: إن السلطات سجلت 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو نفس عدد الإصابات في يوم الثلاثاء.
وأضافت أن 34 من تلك الإصابات المسجلة يوم الأربعاء هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 36 يوم الثلاثاء.
ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82341 حتى يوم الأربعاء.
وزاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 64 مقارنة مع 57 في يوم الثلاثاء.
ولا تضم الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة.
ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة يوم الأربعاء، بعدما سجلت حالة واحدة في يوم الثلاثاء.
، الصين: 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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