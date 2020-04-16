طبيب سعودي يتخذ قرارًا هامًا بعد إصابته بالفيروس في أمريكا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الطبيب السعودي " عبدالرحمن بن أحمد اللغبي " ، عن إصابته بفيروس كشف الطبيب السعودي " عبدالرحمن بن أحمد اللغبي " ، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، أثناء عمله في أحد المستشفيات بأمريكا، موضحًا أنه شُفي من الإصابة وعاد للعمل من جديد. وأشار اللغبي، إلى وجود دراسات طبية وتجارب سريرية تجرى حاليًا للخروج بأدوية ولقاحات ضد الفيروس. وقال: " من تلك التجارب مشروع استخدام الأجسام المضادة التي تتكون عند الأشخاص المتعافين من المرض، التي يُعتقد أنها قابلة للاستخدام في المرضى الذين يعانون أعراضًا شديدة من جراء إصابتهم بالمرض " . وقرر الطبيب التبرع بهذه الأجسام المضادة، كشكل من أشكال دعم هذه التجارب والدراسات الإكلينيكية، قائلا: " لعل وعسى تفيد في معرفة دورها في التعامل مع هذا الفيروس " .

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