شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..إغلاق سلسلة صيدليات تبيع أدوية وحليب أطفال فاسد بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

داهمت الفرق الرقابیة التابعة لوزارة الصحة، سلسلة صيدليات ومستودعات تابعة لها جنوب الرياض.

وكشف فيصل العبدالكريم خلال مقطع فيديو، أنه تم ضبط العديد من المخالفات بالصيدليات، بينها الاستعانة بالعمالة بدلاً من المختصين، وكذلك عرضها أدوية منتهية الصلاحية وحليب أطفال فاسد.

وأظهر المقطع بعضا من إجراءات إغلاق تلك الصيدليات، التي قامت بتشغيل سائق توصيل وعمالة ليقوموا بدور الصيادلة، إلى جانب العديد من المخالفات الأخرى.