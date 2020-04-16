شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل بشأن صلاة الجماعة عن بُعد خلف التلفزيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حسم عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، الجدل بشأن صلاة الجماعة عن بعد خلف التلفزيون، تزامنا مع قرار إغلاق المساجد.
وشدد المنيع على أنه لا يجوز تأدية الصلوات خلف الإمام في البث المُباشر بالتلفزيون.
وأرجع المنيع السبب إلى وجود مسافة بمئات أو آلاف الكيلومترات بين الإمام والمأموم ومن ثم فإن المسافة في تلك الحالات " قاطعة " .
وأكد أن صلاة الجماعة لا تكون إلا إذا كان المأموم مباشراً أمام المأمونين فقط.
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